حالة الطقس اليوم الجمعة 26-11-2021 في جمهورية مصر العربية

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حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
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كشف هيئة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة، الموافق الـ26 من نوفمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة أن يشهد طقس اليوم ارتفاعا بدرجات الحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

 حالة الطقس اليوم الجمعة

وأشارت "الأرصاد الجوية" أن حالة الطقس اليوم يتخللها شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

 

درجات الحرارة اليوم الجمعة

 

القاهرة   26 17 درجة.

الإسكندرية   25   17 درجة.

مطروح   26   15 درجة.

سوهاج   28   12 درجة.

قنا   29   12 درجة.

أسوان   31   13 درجة.

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