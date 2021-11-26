أسعار الذهب ترتفع مع ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا

عادت أسعار الذهب للارتفاع اليوم الجمعة 26 نوفمبر، إذ أدت مخاوف بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا رُصدت مؤخرا إلى زيادة الإقبال على المعدن الذي يمثل ملاذا آمنا، ومع ذلك فإنه يتجه نحو تسجيل تراجع أسبوعي بفعل رهانات متزايدة على إمكانية تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى تشديد أكبر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1797.46 دولار للأونصة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1797.70 دولار.

السلالة الجديدة قد تكون قادرة على تفادي الاستجابة المناعية

رصد علماء في جنوب إفريقيا سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون قادرة على تفادي الاستجابة المناعية ودفعت بريطانيا إلى المسارعة بفرض قيود على السفر من هذا البلد وإليه.

ومما ساعد الذهب أيضا على الصعود تراجع مؤشر الدولار 0.2% من ذروة 16 شهرا المسجلة في وقت سابق من الأسبوع، في حين تراجعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات.

ويؤدي انخفاض الدولار إلى تقليص تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى بينما يؤدي تراجع عوائد السندات لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

الذهب يتجه لتسجيل أسواء أداء أسبوعي منذ 6 أغسطس

لكن الذهب خسر 2.6%منذ بداية الأسبوع، ويتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي من السادس من أغسطس بفعل توقعات متزايدة لتقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي شراء الأصول ورفعه أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.56 دولار للأونصة.

وهبط البلاتين 1.2% إلى 983.53 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.9% إلى 1877.11 دولار.