موانئ البحر الأحمر تتداول 680 طن وميناء سفاجا يستقبل 63 الف طن قمح روسى



تداولت مواني البحر الاحمر ٦٨٠ طن بضائع عامة ومتنوعة و٣٢٠ شاحنة و٦٧ سيارة و٦٣٠٠٠ طن قمح.

وشملت حركة الصادرات ٤٠٥ طن بضائع عامة و٢٢٠ شاحنة و٥٣ سيارة ملاكي، فيما شملت حركة الواردات ٢٨٥ طن بضائع عامة و١٠٠ شاحنة ١٤ سيارة و٦٣٠٠٠طن قمح قادم من روسيا ويتواجد ١٢ سفن علي ارصفة الموانئ.

فقد استقبل ميناء سفاجا السفينة ادفو بحمولة ٦٣٠٠٠ طن قمح قادم من روسيا والسفينة امل بحمولة ٧١ شاحنة و١٢ ملاكي وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة ٧٩ شاحنة و٢ سيارة ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة ١١١ شاحنة و١٢ سيارة ملاكي والسفينة الرياض بحمولة ٦ شاحنة و٣٤ سيارة ملاكي

في حين استقبل ميناء نويبع السفينة عمان ومغادرة السفينة عمان، حيث تم استقبال ٢٩ شاحنة بحمولة ٢٨٥ طن و٢ سيارة ملاكي وتصدير ٢٤ شاحنة بحمولة ٤٠٥ طن و٥ سيارة ملاكي.