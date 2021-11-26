تراجع الأسهم الأوروبية بفعل مخاوف اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

هبطت الأسهم الأوروبية بنحو 3% اليوم الجمعة 26 نوفمبر، بعد تقرير بشأن سلالة جديدة مكتشفة من فيروس كورونا قد تكون مقاومة للقاحات، الأمر الذي عزز مخاوف بشأن ضربة جديدة للاقتصاد العالمي وأبعد المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر.

هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.3% متجها صوب تسجيل أسوأ جلسة منذ أكثر من عام.

كما انخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 3.3% وتراجع المؤشر داكس الألماني 3.4% وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 4.3%.

السلالة الجديدة قد تكون مقاومة للقاحات

ولا تتوفر معلومات تذكر بشأن السلالة الجديدة المكتشفة في جنوب إفريقيا وبوتسوانا وهونج كونج، لكن علماء قالوا إن بها مزيجا غير مألوف من المتحورات وقد تكون مقاومة للقاحات أو أكثر نشرا للعدوى.

وتواجه الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية ضغوطا بالفعل هذا الأسبوع إذ دفعت زيادة الإصابات بفيروس كورونا الحكومات في عدد من البلدان إلى فرض قيود جديدة.

أسهم قطاعي السفر والنفط تتراجع بقوة

وهوت أسهم قطاع السفر والترفيه 6.5% بعدما أعلنت بريطانيا فرض حظر مؤقت على رحلات الطيران من جنوب إفريقيا وعدة بلدان مجاورة.

ونزل سهم IAG المالكة للخطوط الجوية البريطانية وسهم شركة EasyJet بأكثر من 12%.

وهبط قطاع أسهم شركات النفط والغاز 5.8% في حين تراجع قطاع شركات التعدين 4.4%، كما انخفضت أسعار النفط متأثرة بأنباء السلالة الجديدة لكورونا التي عززت مخاوف من التباطؤ الاقتصادي.