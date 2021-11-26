إطلاق عروض الجمعة الصفراء بخصومات تصل إلى 80%



أطلقت منصة نون للتجارة الإلكترونية عروض الجمعة الصفراء والتى بدأت في تاريخ 20 نوفمبر وتستمر العروض في المملكة والإمارات ومصر حتى منتصف الليل من يوم 28 من نفس الشهر بخصومات تصل إلى 80% على جميع منتجات المنصة، بالإضافة إلى العديد من العروض والهدايا القّيمة مع توصيل مجاني لجميع منتجات اكسبرس وخصومات كبيرة تصل إلى 1 ج.م فقط.

ويصاحب فئة الجمال خصومات تصل إلى 70% على أدوات المكياج والعطور ومنتجات العناية بالبشرة من أفضل العلامات التجارية بالإضافة إلى صفقات اشترِ 1 واحصل على 1 مجانًا على منتجات الأزياء، مع خصومات تصل إلى 80% على العلامات التجارية المفضلة والمزيد من العروض المتنوعة بقيمة 1 ج.م على منتجات السوبرماركت من نون والأدوات المنزلية وغير ذلك.



ويمكن التمتع باقتناء أجهزتهم الإلكترونية المفضلة مع خصومات تصل إلى 60% والحصول على العديد من الهدايا القيمة على منتجات فئة الإلكترونيات مثل أجهزة اللابتوب والتلفزيونات وألعاب الفيديو الأكثر مبيعًا. بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 40% على الهواتف الذكية وأجهزة التابلت مع خطط دفع شهرية دون فوائد. بجانب الخصومات التي تصل إلى 70% على أجهزة المنزل والمطبخ.

و سيتمكن حاملي بطاقة Visa من توفير المزيد خلال أكبر العروض السنوية بخصومات إضافية 20% على قيمة الطلبات، بالإضافة إلى توفير خطة دفع ميسرة دون أي فوائد خلال مدة زمنية تصل إلى 24 شهرًا في جميع البنوك الكبرى. (تطبق الشروط والاحكام؛ الحد الأقصى للخصم 200 ج.م)

وصّرح مصطفى سالم نائب رئيس قسم النمو الرقمي الاستراتيجي بالمنصة: " يعمل فريقنا على مدار الساعة للتأكد من حصول العملاء على أفضل العروض خلال أكبر حدث سنوي لنون على الإطلاق. نحن متحمسون لانضمام آلاف من شركائنا في البيع لتقديم أفضل العروض والخصومات لعملائنا من مختلف العلامات التجارية."

ويمكن لمستخدمي تطبيق Valu الاستمتاع بالشراء الآن والدفع بالتقسيط خلال مدة زمنية تصل إلى 60 شهر. وسيحصل مستخدمي فودافون كاش على خصم إضافي 20%. كما يحصل مستخدمي محفظة Banque du Caire على خصم 10% عند مرحلة الدفع. (تطبق الشروط والأحكام؛ يجب أن يكون الحد الأدنى لقيمة الطلب 150 ج.م)