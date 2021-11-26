وزيرتا التخطيط والبيئة تبحثان ترتيبات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ



اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لدراسة ترتيبات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ Cop27 العام القادم في مدينة شرم الشيخ.

وخلال الإجتماع، أكدت السعيد على أهمية استضافة مصر للمؤتمر وضرورة حشد كافة الجهود لخروج المؤتمر بصورة تعكس اهتمام الدولة المصرية والقارة الأفريقية بقضية التغيرات المناخية.

واستعرضت عددًا من الأفكار والمبادرات التي يمكن العمل عليها استعدادًا لمؤتمر Cop27 ومنها بناء شبكة ومنصة بحثية تضم كافة المعاهد والمراكز البحثية العاملة في قضية التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، على المستوى المحلي والأفريقي وبناء سياسة واضحة للتعامل مع التغيرات المناخية، إلى جانب إصدار أوراق بحثية حول القضايا المختلفة، وكذلك حشد الشباب واستغلال الطاقات الشابة من خلال مبادرة لسفراء تغير المناخ حيث يمكنهم التوعية والدعوة لهذه القضية المصيرية وبناء وعي عام في الأوساط المختلفة.

كما ناقشت السعيد خلال الاجتماع ضرورة التوسع في تبني المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة والتي وصلت إلى 30% من إجمالي استثمارات العام المالي الجاري، ومستهدف أن تصل إلى 50% العام القادم، مشيرة إلى الحوافز الخضراء التي يمكن أن تنفذها الدولة للمشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن برنامج الاصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة في شهر أبريل الماضي يراعي ضرورة تنشيط القطاعات التي تدعم الاقتصاد الأخضر والتي تراعي الأبعاد البيئية في أكثر من محور من محاوره.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه جاري دراسة نتائج مشاركة مصر في قمة المناخ في جلاسكو Cop26 استعدادًا لتنظيم مصر القمة القادمة في مدينة شرم الشيخ.

وأضافت وزيرة البيئة أنه جاري عقد لقاءات ثنائية مع عدد من السادة الوزراء لتحديد مسار مساهمة كل وزارة ومسئولياتها ضمن عمل اللجنة العليا التي تشكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء.