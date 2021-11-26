حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، الموافق الـ26 من نوفمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس غدا

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس غدا السبت ارتفاعا بدرجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا السبت

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس غدا تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 29 18

الإسكندرية 27 17

مطروح 28 15

سوهاج 30 12

قنا 31 12

أسوان 32 14