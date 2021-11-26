تنظيم معارض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية على 200 أسرة بالمجان بالبحيرة (صور)

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم تنظيم معرضين لتوزيع قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية بالمجان لعدد 200 أسرة بقرى علي بن أبي طالب، وأبوبكر الصديق، وعبدالسلام عارف، وأحمد عرابى بمركز بدر ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وذلك بدار مناسبات احمد عرابي ودار مناسبات على بن طالب بمركز بدر.

ضمت تلك المعارض أجهزة منزلية كهربية عبارة عن "ثلاجات، غسالات، تليفزيونات، وبوتاجازات" بالإضافة لتوزيع قطع الأثاث للمنازل من أنتريهات ومطابخ وغرف سفرة وغرف نوم ومفروشات، يتم توزيعها بالمجان علي حسب احتياج الأسر والحالات المستحقة والأولى بالرعاية والتى يتم تحديدها من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الاكثر احتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.

ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بتنظيم مثل تلك المعارض والتي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكدًا على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر.

وأكد محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

مشيرًا إلى الدور الذى تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجًا، وتكثيف المساعدات بها، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

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