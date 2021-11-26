معمل النخيل ينظم يوم حقلي لمكافحة سوسة النخيل في الواحات البحرية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أكد الدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي لابحاث وتطوير نخيل البلح ان فرع المعمل بالواحات البحرية بالتعاون مع الادارة الزراعية بالواحات نظم يوما حقليا لتوضيح اهم الممارسات الزراعية التي تجري علي النخيل خلال تلك الفترة وكيفية معالجة سوسة النخيل الحمراء بالطرق السليمة حيث أوضح الدكتور أحمد رجب الباحث المساعد بالمعمل المركزي للنخيل فرع الواحات البحرية اهمية الخدمة الشتوية  للنخيل ودورها في التاثير علي كمية الانتاج كما بين ايضا الطرق السليمة لتنفيذ تلك الخدمة والكميات المطلوبة للنخلة علي حسب العمر ونوع التربة.


"رجب " تناول ايضا شرح اهمية مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالطرق السليمة التي تضمن وصول المبيد للحشرة والقضاء عليها باستخدام بعض الاجهزة الحديثة في المكافحة وقد تناول الشرح توضيح مفصل لتركيب الجهاز ومكوناته وألية اجراء المكافحة بالتطبيق العملي لمكافحة بعض النخيل المصاب في الحقل.


وقد شدد على اهمية اجراء عملية الفحص واكتشاف الاصابة واجراء عمليات التقليم خلال تلك الفترة لتناسبها مع عدم نشاط طيران الحشرة خلال هذة الفترة.

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