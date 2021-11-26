مصرع 3 أشخاص وإصابة طفل دهستهم سيارة نقل بالبحيرة (أسماء)

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إسعاف
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لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب طفل باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ، اثر دهس سيارة نقل لهم بطريق حقل الجمل ابو هواش أمام عزبة عبد الرازق ابو الخير بأبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمشرحتى مستشفيات إدكو والمحمودية. 

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوحمص، يفيد بوقوع حادث عبور مشاة اثر تصادم سيارة نصف نقل على طريق طلمبات حقل الجمل ابو هواش أمام عزبة عبد الرازق ابو الخير بأبو حمص، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة طفل، وتم نقل الجثث لثلاجات حفظ الموتى بمستشفيات المحمودية وإدكو المركزي.

والمتوفين هم كلًا من، "نشوي السيد درويش" 25 عاما، وتم ابداع الجثة بمستشفي إدكو، "عبدالله ابراهيم بسيوني خضر" 45 عاما، "أسماء جابر احمد اسماعيل" 34 عاما، وتم نقلهما لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، بينما أصيب "معاذ عبدالله ابراهيم خضر" 4 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، وجار تحرير المحضر اللازم للواقعة.

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