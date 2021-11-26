ارتفاع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات لنحو 626 مليار دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات الأجنبية إلى أكثر من 626 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.

وحسب بيانات البنك فإن احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم ذهبا ونقدا أجنبيا حققت رقما قياسيا في الأسبوع من 12 وحتى 19 نوفمبر الحالي بنسبة 0.02% لتصل إلى 626.3 مليار دولار.

ويتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.

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