"الزراعة" تكشف آخر موعد لشحن تقاوي البطاطس من دول المنشأ

الاقتصاد
بطاطس
بطاطس
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أن آخر موعد لشحن تقاوي البطاطس من دول المناشئ المعتمدة هو يوم ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ (من واقع اصل بوليصة الشحن)، وذلك وفقا لقرار لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بالإجماع والمعتمد من وزير الزراعة والمعلن عنه خلال شهر سبتمبر ٢٠٢١ قبل بدء موسم استيراد البطاطس.

واضافت الوزارة في بيانها إنه لم ولن يتم إجراء اي تعديل على هذا التاريخ ولا يوجد أى توجه لتعديل الموعد وعلى السادة مستوردي تقاوي البطاطس الالتزام بذلك وعدم الانسياق وراء اي شائعات تشير إلي ان هناك تعديل أو مد في مواعيد الشحن وعدم الاعتراف بأي بيانات أو تعليمات تخص إستيراد التقاوي الا من خلال ما يتم إصداره رسميا من لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية.

 

الاقتصاد اليوم
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