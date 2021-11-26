تحذير من الأرصاد بشأن ارتفاع الحرارة الأيام المقبلة.. وهذا موعد انخفاضها

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا بشأن توقعات حالة الطقس خلال الفترة من السبت الموافق 27 نوفمبر وحتى الخميس 2 ديسمبر 2021 على مدن ومحافظات الجمهورية، محذرة من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال الفترة من غدٍ السبت وحتى الاثنين المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الجمعة أنه اعتبارًا من الثلاثاء المقبل سوف تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس نهارًا:

طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

حار على جنوب الصعيد.

معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

حالة الطقس ليلًا:

مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

شبورة مائية خلال الفترة من السبت 27 نوفمبر وحتى الثلاثاء 30 نوفمبر على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

شوائب عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.