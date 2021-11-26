النفط يسجل أسوأ يوم خلال 2021.. والأسعار تهبط 9%

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهرين اليوم الجمعة حيث أثارت سلالة كوفيد-19 الجديدة مخاوف بشأن تباطؤ الطلب مع زيادة العرض.

وشهدت الاسواق المالية عمليات بيع واسعة حيث هوى مؤشر داو جونز الأمريكي بأكثر من 900 نقطة، فيما هبطت الأسواق الأوروبية مابين 4 و3 في المائة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس من اكتشاف نوع جديد من فيروس كوفيد في جنوب إفريقيا، يمكن أن يكون أكثر مقاومة للقاحات نظرا لنوعية طفراته، على الرغم من أن المنظمة قالت إن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق.

وبحسب بيانات "سي ان بي سي" انخفض النفط الأمريكي 9.3٪ إلى 71.1 دولارا للبرميل في أسوأ يوم له منذ أبريل 2020.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 8.3٪ إلى 75.4 دولارًا للبرميل.



ويعد هذا الهبوط هو الأسوأ لأسعار النفط خلال العام الجاري 2021.