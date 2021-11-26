الإسماعيلي يتعادل مع غزل المحلة في الدوري المصري

الإسماعيلي
الإسماعيلي
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انتهت أحداث المواجهة التي جمعت بين الإسماعيلي وغزل المحلة، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري، بالتعادل السلبي، ليخطف الدراويش ثاني نقاطه في الدوري حتى الآن.

وشهدت المباراة إضاعة لاعبي الدراويش العديد من الفرص السهلة أمام مرمى غزل المحلة مما جعل الجمهور في حالة من الغضب عقب المباراة.

وبهذه النتيجة يظل الدراويش في المركز قبل الأخير بنقطين، بينما يصبح فريق غزل المحلة في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.
 

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