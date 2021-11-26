حياة كريمة: توزيع قافلة غذائية على مراكز أسوان غدا

توك شو
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
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قالت لميس مكي، مسئول مركزي بالقطاع التنفيذي بمبدرة حياة كريمة ومنسق إقليم جنوب الصعيد، إن المبادرة تغطي  كل مراكز محافظة أسوان عدا مركز واحد، وجاري دراسة ضمه داخل المبادرة.

 

وأشار "مكي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن محافظة أسوان تعد أول محافظة تدخل جميع مراكزها ضمن المبادرة، موضحا أنه جاري دراسة تكلفة تطوير مراكز غرب أسوان، لافتة إلى أنهم يحرصون على اطلاق قوافل غذائية وعلاجية باستمرار للمحافظات.

 

وأوضحت أنهم اطلقوا قافلة غذائية تحتوي على 10 آلاف كرتونة مواد غذائية وتم توزيعها على كل مراكز أسوان، وكانت الأولوية للمراكز المتضررة من أزمة السيول، فضلا عن اطلاق فافلة علاجية، معلنة أنه سيتم توزيع قافلة غذائية جديدة على مراكز أسوان غدا تضم 10 آلاف كرتونة غذائية أيضا.

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