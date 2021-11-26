مصطفى بكري عن احتفالية طريق الكباش: مصر تواصل صنع التاريخ

علق الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على احتفالية افتتاح طريق الكباش بالاقصر أمس، قائلًا: "مصر تواصل صنع التاريخ.. وكتابة فصول جديدة في سجل الحضارة".

وأضاف “بكري”، خلال تقديم برنامجه “حقائق وأسرار”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن العالم كله كان يشاهد عظمة مصر أمس، شموخ الماضي، وانطلاقة الحاضر والمستقبل.



وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان موجودا أمس على رأس الحاضرين لاستقبال ضيوف الافتتاح في رسالة منه أن مصر على طريق التقدم والحضارة والحياة الكريمة.



وتابع: “امتزجت أمس الحضارة المصرية قديما بالواقع المعاش، وتوافد آلاف الزائرين من السائحين والمصريين اليوم لزيارة هذا الطريق، مصر كانت حاضرة أمس أمام العالم كله”.



