مصطفى بكري: السيسي تسلم مصر شبه دولة.. وأنقذها من نفق مظلم

علق الإعلامي مصطفى بكري، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأهالي أسوان المتضررين من السيول، قائلًا: “الرئيس السيسي يتفاعل مع المواطنين دائما، حتى يأخذ كل مواطن حقه”.

وأضاف “بكري”، خلال تقديم برنامجه “حقائق وأسرار”، المذاع على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي يحرص على توفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا، إلى أن السيسي تسلم مصر شبه دولة تلاحقها المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى حافة الوقوع في حرب أهلية فحولها إلى جمهورية جديدة متطورة، وأن الجيش أنقذ مصر من نفق مظلم، والرئيس.

وأوضح أن الجيش انحاز للشعب، وتلقى الضربة على صدره بدلًا من المصريين، كما أن القائد الوطني عبد الفتاح السيسي حمل روحه على كفه وانحاز لثروة 30 يونيو والشعب المصري وبناء الدولة المصرية.