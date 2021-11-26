"الفيروس فائق الانتشار".. عمرو أديب: العالم محبط بعد ظهور متحور كورونا الجديد

قال الإعلامي عمرو أديب إن هناك حالة من القلق سادت لندن وأوروبا ككل؛ بسبب ظهور متحور جديد لفيروس “كورونا،” معقبا: “الدنيا مقلوبة”.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية "، المذاع على قناة "mbcمصر"، اليوم الجمعة أن المتحور الجديد جاء من جنوب إفريقيا، لافتا إلى أن هناك حديث بالخارج بأن الفيروس فائق الانتشار.

وتابع: "منذ أمس واليوم، عدد كبير من الدول بدأوا يغلقوا حدودهم مع 7 أو 8 دول إفريقية على رأسهم جنوب إفريقيا"، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أنه مازال أمامنا أسبوعين لمعرفة ما يحدث، معقبا: "في أخبار متضاربة ولا أحد يعلم طبيعة المتحور".

واستطرد قائلًا: "العالم لديه حالة إحباط، ومشاعر بأن فيروس كورونا لا ينتهي، وأن هذا الفيروس يأتي منه أشكال عديدة، مشيرا إلى أن العالم كان يستعد لفتح أبوابه مرة أخرى.