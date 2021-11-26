مفتي الجمهورية: تدمير الآثار حرام شرعًا

توك شو
شوقي علام
شوقي علام
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كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حكم تدمير الآثار، مؤكدا أنه لا يجوز تدميرها وتحطيمها باعتبار أنها محرمات أو منكرات يجب تغييرها باليد.

وشدد “علام”، خلال حواره مع برنامج “نظرة”، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية “صدى البلد”، على أن الآثار من القيم التاريخية والإرث الإنساني ويجب الحفاظ عليها ولا يجوز أبدًا مسها بسوء.

وأضاف أن التماثيل التي صنعها الأقدمون قبل الإسلام تمثل تراثا تاريخيا ومادة حية من مواد التاريخ لكل أمة، وهي تراث تاريخي لا يعبده أحد الآن، وقد اتفق العلماء على حرمة التماثيل إذا كانت تصنع من أجل العبادة والتعظيم.

 

شوقى علام مفتي الجمهورية الآثار

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