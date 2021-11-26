عمرو أديب يكشف حقيقة وجود المتحور الجديد "أوميكرون" بمصر

توك شو
عمرو أديب
عمرو أديب
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قال الإعلامي عمرو أديب إن هناك حالة من الإحباط العالمي بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا  “أوميكرون”، وهذا يتضمن الإحباط الاقتصادي والطبي، موضحا أن أسعار الذهب بدأت تقفز بينما أسعار النفط انخفضت.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية "، المذاع على قناة "mbc مصر"، اليوم الجمعة أن  الوقت الحالي الذي ظهر فيه المتحور الجديد هو نفس الوقت الذي ظهر فيه "كوفيد-19"، معقبا متهكمًا: "أيام مباركة.. الناس عندها حالة من الترقب".

وأشار الإعلامي إلى أن الصحف الإنجليزية تتحدث عن وقف الرحلات مع جنوب إفريقيا بسبب المتحور الجديد لـ "كورونا"، كاشفا ظهور حالة جديدة من المتحور الجديد في إسرائيل وهونكونج وبلجيكا.

ونوه بأن مصر أغلقت حدودها في وجه 7 أو 8 دول إفريقية لنفس السبب كإجراء سريع خاصة بعد أن ذكرت وكالة رويترز أن إصابة السيدة البلجيكية بالمحتور الجديد" أوميكرون" بعد قدومها من مصر، معقبا: "هي  توقفت في مصر أيوه.. بس توقفت ترانزيت في تركيا.. ولما وصلت بلجيكا ظهرت عليها أعراض أوميكرون"

عمرو أديب أوميكرون متحور كورونا الصحة العالمي

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