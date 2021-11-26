تشييع جثامين 4 أشخاص دهستهم سيارة نقل بالبحيرة (صور)

شيع قبل قليل، أهالي مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، جثامين سيدتين ورجل وطفل إلى مثواهم الأخير بمقابر زيزينيا، وسط حالة من الحزن والأسى بعد مصرعهم إثر تعرضهم لدهس سيارة نقل بطريق حقل الجمل أبو هواش أمام عزبة عبد الرازق أبو الخير بأبو حمص.

كان 4 أشخاص لقوا مصرعهم إثر دهس سيارة نقل لهم بطريق حقل الجمل أبو هواش أمام عزبة عبد الرازق أبو الخير بأبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمشرحتي مستشفيات إدكو والمحمودية.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوحمص، يفيد بوقوع حادث عبور مشاه إثر تصادم سيارة نصف نقل على طريق طلمبات حقل الجمل أبو هواش أمام عزبة عبد الرازق أبو الخير بأبو حمص، أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وتم نقل الجثث لثلاجات حفظ الموتى بمستشفيات المحمودية وادكو المركزي.

والمتوفين هم كلًا من، "نشوي السيد درويش" 25 عاما، "عبدالله إبراهيم بسيوني خضر" 45 عاما، "أسماء جابر احمد اسماعيل" 34 عاما، و"معاذ عبدالله ابراهيم خضر" 4 سنوات، إثر إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم.

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