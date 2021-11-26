تصريح هام من وزارة الصحة بشأن فيروس "أوميكرون" الجديد

علق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، على ماذكرته وكالة “رويترز” بأن سيدة بلجيكية قادمة من مصر أصيبت بسلالة “أوميكرون” قائلًا: "السلطات البلجيكية لم تستبعد أن تكون السيدة المصابة بالمتحور الجديد تكون قد أصيبت في تركيا بعد قضائها فترة ترانزيت في إسطنبول أو أثناء وجودها في بلجيكا، مشددا على أن احتمال إصابتها بالمتحور الجديد في مصر هو الأقل قوة.

وقال “عبدالغفار”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الجمعة، أن هذا المحتور هو رقم خمسة وليس الأول، لافتا إلى أن ملايين المواطنين في جنوب إفريقيا يعانون من ضعف المناعة وهو ما يؤدي إلى ظهور المتحورات.

وتابع وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان: "طفرات كورونا أمر طبيعي وعندما تستمر لفترة طويلة داخل الجسم ممكن أن يتكون الفيروس إلى متحور.. لكن لا نعرف ما إذا كان يؤدي إلى زيارة في انتشار الفيروس".

واستطرد قائلًا: إن مصر لم تصل إلى مرحلة إجراء تتبع مكان وجود السيدة في مصر، منوها بأنّه سيتم الانخراط في هذه الجهود بدءًا من الغد، إلى جانب توظيف التتبع الجيني الذي تقوم به فرق بحثية، معقبا: " يجب منح الوقت اللازم للبحث عن الأمر وحقيقته العلمية في ظل موجة الذعر العالمية.