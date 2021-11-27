إجراء عاجل من "مصر للطيران" بسبب المتحور الجديد أوميكرون

أعلنت شركة مصر للطيران، توقف رحلاتها من وإلى جنوب إفريقيا اعتبارا من اليوم السبت، وأهابت بعملائها مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بـ1717 من أى موبايل أو زيارة مكاتب مصر للطيران أو أقرب وكيل سياحى.

بعض الإجراءات

وكذلك من المقرر اتخاذ بعض الإجراءات تجاه القادمين من عدد من الدول فى حالة الوصول غير المباشر "ترانزيت" عبر مطار القاهرة وهى: جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، وإسواتينى، حيث سيتم إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ظهور أى حالة إيجابية يتم منعه من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، بينما للقادمين من تلك الدول عن طريق الطيران غير المباشر "ترانزيت"، وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية، فسوف يتم عمل اختبار فحص الحامض النووى السريع، وحال إيجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 أيام، ويتم عمل اختبار pcr فى نهاية مدة الحجر.

الصحة العالمية

ويأتي ذلك في ضوء قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بإيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عصر اليوم، بشأن المتحور الجديد للفيروس، والذى أطلق عليه "أوميكرون"، واعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.