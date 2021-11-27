تعرف على إيرادات فيلم "The French Dispatch"

حقق فيلم The French Dispatch إيرادات وصلت إلى 32 مليون و554 ألف دولار بـ شباك التاذكر العالمى، منذ طرحه يوم 22 أكتوبر الماضى.

فيلم The French Dispatch من إنتاج Searchlight Pictures.

فيلم The French Dispatch يدور في إطار كوميديا ودراما، ورومانسية، The French Dispatch تدور أحداثه حول مجموعة من الصحافيين الذين يعملون في مقر جريدة أمريكية تقع في مدينة فرنسية خيالية خلال القرن العشرين، وهو ما يبعث للحياة مجموعة من القصص المنشورة فيها، وهو من إخراج ويس أندرسون.

فيلم The French Dispatch من بطولة بيل موراي وليا سيدو وسيرشا رونان وويليم دافو وأدريان برودي وبينيشيو ديل تورو.