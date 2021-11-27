أحمد آدم يوجه رسالة لوزير التعليم طارق شوقي بشأن أنشودة آمون

طالب الفنان أحمد آدم، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بضرورة تدريس ترنيمة "آمون" التى أنشدها المطرب عز الأسطول، خلال حفل افتتاح طريق الكباش الجديد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال آدم، عبر حسابه على فيس بوك: "هذه الترنيمة لا بد أن تدرس فى المدارس من الابتدائى، هتفرق كتير مع الأجيال القادمة".

وأضاف: "أرجو من الدكتور طارق شوقى وأنا أعلم حبه للتجديد، وتعليم ينشئ أجيالا للمستقبل بهوية مصرية حقيقية، وأن يعممها فى المدارس حتى يحفظها التلاميذ والطلبة والمدرسين أنفسهم".