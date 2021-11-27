حلمي عبدالباقي: فخور أني صنعت تاريخي في زمن الفن الجميل

قال الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، فخور أنني صنعت تاريخي في حقبة زمنية اتسمت بتقديم الفن الراقي، لافتا أن الفن في الماضي كان يحترم المشاهد والمستمع ليرتقي بالذوق العام.

وأضاف الفنان حلمي عبدالباقي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب على الفنانين أن ينتقوا جميع أعمالهم حتى ينالوا احترام أبنائهم والجمهور، بالإضافة إلى ترسيخ القيم والعادات التي نشأنا عليها.

تابع الفنان حلمي عبدالباقي، ابتعدت عن الفن ما يقرب من 10 سنوات والجمهور كان الداعم الرئيسي وهو من دفعني للرجوع مرة أخرى إلى العمل، مشيرا إلى أنه سيتواجد على الساحة الغنائية بكثافة الفترة الماضية لتقديم العديد من الأغنيات، مشيرا إلى أن اختفاء أصحاب الأصوات عن الغناء ترك المجال أمام مؤدي المهرجانات لتلويث المجتمع بكلماتهم وألحانهم الشاذة.