حلمي عبدالباقي يكشف سبب ابتعاده عن الساحة الغنائية 10 سنوات

توك شو
حلمي عبدالباقي
حلمي عبدالباقي
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كشف الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أسباب ابتعاده عن الساحة الغنائية لفترة طويلة.

وقال الفنان حلمي عبدالباقي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ابتعدت عن الفن ما يقرب من 10 سنوات والجمهور كان الداعم الرئيسي وهو من دفعني للرجوع مرة أخرى إلى العمل، مشيرا إلى أنه سيتواجد على الساحة الغنائية بكثافة الفترة الماضية لتقديم العديد من الأغنيات، مشيرا إلى أن اختفاء أصحاب الأصوات عن الغناء ترك المجال أمام مؤدي المهرجانات لتلويث المجتمع بكلماتهم وألحانهم الشاذة.

تابع الفنان حلمي عبدالباقي، شعرت بالقهر لعدم اهتمام وسائل الإعلام بالفنانين المصريين، وتسليط الضوء بشكل كبير على الفنانين الآخرين، لافتا أن الإعلام هو الداعم الرئيسي للحركة الفنية في مصر ويدفع الفنان إلى صناعة تاريخ ومجد فني، مطالبا بضرورة تسليط  الضوء على الصوات والمواهب".
 

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