حلمي عبدالباقي: أنتقى الكلمات التي تعبر عن شخصيتي

قال الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن أغنية "بعتذرلك" أنصفت المرأة، مشيرا إلى أهمية ومكانة المرأة في مجتمع ودور في ترسيخ القيم والعادات في النشء".

وتابع الفنان حلمي عبدالباقي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك فرق كبير بين الفن الشعب وما يقدمه مؤدي المهرجانات من إسفاف ينحدر بمستوى الأخلاق في المجتمع.

تابع الفنان حلمي عبدالباقي، بكيت عندما شاهدت الجمهور في حفلتي بساقية الصاوي.. لم أتوقع هذا الاستقبال والحب والحفاوة شيء أشعرني بالندم لغيابي عن الساحة الغنائية 10 سنوات.. الحمدلله حب الناس رزق كبير من ربنا".