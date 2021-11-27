حلمي عبدالباقي: غياب كبار المطربين سبب انتشار مؤدي المهرجانات

توك شو
حلمي عبدالباقي
حلمي عبدالباقي
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قال الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن أن اختفاء أصحاب الأصوات عن الغناء ترك المجال أمام مؤدي المهرجانات لتلويث المجتمع بكلماتهم وألحانهم الشاذة.

وتابع الفنان حلمي عبدالباقي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "ندمان على غيابي خلال الفترة الماضية لأني معرفش أعمل حاجة في حياتي غير الفن".. مضيفا: "جميع الأغاني التي قدمتها كنت أنتقى الكلمات التي تعبر عن شخصيتي وعما يدور بداخلي".

تابع الفنان حلمي عبدالباقي، ابتعدت عن الفن ما يقرب من 10 سنوات والجمهور كان الداعم الرئيسي وهو من دفعني للرجوع مرة أخرى إلى العمل، مشيرا إلى أنه سيتواجد على الساحة الغنائية بكثافة الفترة الماضية لتقديم العديد من الأغنيات".

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