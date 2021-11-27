حلمي عبدالباقي: أغنية "بعتذرلك" أنصفت المرأة

توك شو
حلمي عبدالباقي
حلمي عبدالباقي
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قال الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن أغنية "بعتذرلك" أنصفت المرأة، مشيرا إلى أهمية ومكانة المرأة في مجتمع ودور في ترسيخ القيم والعادات في النشء".

وتابع الفنان حلمي عبدالباقي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك فرق كبير بين الفن الشعب وما يقدمه مؤدي المهرجانات من إسفاف ينحدر بمستوى الأخلاق في المجتمع.

تابع الفنان حلمي عبدالباقي، ابتعدت عن الفن ما يقرب من 10 سنوات والجمهور كان الداعم الرئيسي وهو من دفعني للرجوع مرة أخرى إلى العمل، مشيرا إلى أنه سيتواجد على الساحة الغنائية بكثافة الفترة الماضية لتقديم العديد من الأغنيات".

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