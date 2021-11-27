طارق الشيخ: "أغاني المهرجانات زي الأفلام البورنو"

قال المطرب طارق الشيخ، إنه يجب مراجعة كلمات أغاني المهرجانات قبل طرحها على الجمهور، من خلال المصنفات أو جهات أخرى، موضحًا: "الناس دي لازم تروح جنايات".



وأضاف الشيخ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: كيف يمكن منع مؤدي المهرجانات من الغناء وهم يظهرون في إعلانات عبر قنوات متعددة أو يشاركون في الأفلام والمسلسلات التي يشاهدها الجمهور، موضحًا أنه لا بد من منح نقابة الموسيقيين الضبطية القضائية لمواجهة هذا التردي والإسفاف.



وتابع، أنّ أغاني المهرجانات "زي الأفلام البورنو بالضبط"، موضحًا أن الفن الشعبي يعمل على توصيل رسالة لكل أطياف الشعب وأعماره المختلفة، مؤكدًا أن الفن الشعبي يتوارثه الفنانين من الأجيال السابقة من الفنانين الكبار.