حلمي عبدالباقي: "خمور وحشيش" بداية الشرارة لمواجهة انتشار مؤدي المهرجات

قال الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، المطرب عمر كمال يمتلك صوت رائع جدا وملحن محترف وقدمت له العديد من النصائح ولكن فوجئت به يحصر نفسه في أغاني المهرجانات، لافتا أن كلمتي "خمور وحشيش" في أغنية بنت الجيران كانت بداية الشرارة لمواجهة هذا الإسفاف.

وتابع الفنان حلمي عبدالباقي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كلمات أغاني المهرجانات ساهمت في ارتفاع نسبة التحرش الجنسي، مضيفا: من يريد السماح لمؤدي المهرجانات الغناء دون الحصول على عضوية النقابة يستهدفون نشر الفوضى ودولة أن لا قانون وهذا لن يحدث.

أضاف عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، هناك بعض المخططات التي تستدف طمث الهوية المصرية، وحول تصريحات بشأن "نفسنة" الفنان هاني شاكر من مؤدي المهرجانات علق ضاحكا: "بجد دي نكتة أنا مش مصدق حد ممكن يقول كدة" مضيفا: الفنان هاني شاكر حقق العديد من النجاحات التي لا حصر لها.