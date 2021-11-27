حلمي عبدالباقي: روبي لا تصلح للغناء.. معرفش مين اداها كارنيه النقابة

أعرب الفنان حلمي عبدالباقي، عن استغرابه من منح الفنانة روبي عضوية نقابة المهن الموسيقية، لافتا أن صوتها نشاذ ولا يصلح للغناء.. مضيفا: فوجئت بأحد الأصدقاء أرسل لي مقطع فيديو لها مما دفعني لمهاجمتها في تدوينة عبر صفحتي الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتابع الفنان حلمي عبدالباقي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المطرب عمر كمال يمتلك صوت رائع جدا وملحن محترف وقدمت له العديد من النصائح ولكن فوجئت به يحصر نفسه في أغاني المهرجانات، لافتا أن كلمتي "خمور وحشيش" في أغنية بنت الجيران كانت بداية الشرارة لمواجهة هذا الإسفاف.

أضاف عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، بكيت عندما شاهدت الجمهور في حفلتي بساقية الصاوي.. لم أتوقع هذا الاستقبال والحب والحفاوة شيء أشعرني بالندم لغيابي عن الساحة الغنائية 10 سنوات.. الحمدلله حب الناس رزق كبير من ربنا".