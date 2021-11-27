حلمي عبدالباقي: بكيت لحظة استقبال الجمهور ليّ في حفل ساقية الصاوي

قال الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، بكيت عندما شاهدت الجمهور في حفلتي بساقية الصاوي.. لم أتوقع هذا الاستقبال والحب والحفاوة شيء أشعرني بالندم لغيابي عن الساحة الغنائية 10 سنوات.. الحمدلله حب الناس رزق كبير من ربنا".

وتابع الفنان حلمي عبدالباقي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر هي منارة الفن في الوطن العربي وأحد أدوات القوى الناعمة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد دائما على الارتقاء بالذوق العام للمجتمع وتقديم فن راقي يحترم الجمهور"

تابع الفنان حلمي عبدالباقي، هناك فرق كبير بين الفن الشعب وما يقدمه مؤدي المهرجانات من إسفاف ينحدر بمستوى الأخلاق في المجتمع.