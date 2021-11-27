سمسم شهاب عن وقف مؤدي المهرجانات: أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي أبدا

قال المطرب سمسم شهاب، إن الفنان والمطرب حلمي عبدالباقي من الفنانين الذين واجهوا صعوبات كبيرة لتوصيل فن هادف للجمهور، موضحا أنه سعيد بقرارات نقابة المهن الموسيقية بوقف عدد من مؤدي المهرجانات خلال الفترة الماضية.

وأضاف سمسم شهاب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه كتب على صفحته الشخصية على "فيسبوك" معلقا على هذا القرار، أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي أبدا، والقرار قد يكون تأخر نسبيا ولكن يوضح مدى صرامة الفنان هاني شاكر وأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين، في الحفاظ على الفن المصري والهوية المصرية.

وتابع، أن مكالمة "رجل الأعمال" ودفاعه عن مؤدي المهرجانات كانت سببا أكبر في مواجهة هذه الفئات، وهو ما تكاتف معه ودعمه الجمهور المصري الرافض لمثل هذه الأغاني التي تحمل إسفافا وتضر بالمجتمع المصري وبكل فئاته.