عضو الشؤون الإسلامية: الشعب المصري استعاد هويته من قوى الظلام

قال الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومصر تتسم بالقوة والمتانة في شتى المجالات من بينها الجوانب الدينية والثقافية التي نعبر فيهما سويا عن تكامل كبير بين الجانين.

وأضاف الدكتور عبدالغني هندي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سيكتب التاريخ ما تعرضت له مصر على أيدي جماعة الإخوان الإرهابية وكيف دافع الشعب المصري عن هويته التي تتسم بالوسطية والاعتدال، لافتا أن قوى الظلام كانت تريد أن تهوى بهذه الأمة إلى طريق الهاوية.

تابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التاريخ سيقف أمام تصدى الرئيس عبد الفتاح السيسي للجماعات الإرهابية التي كانت تريد الاستيلاء على الدولة ومفاصلها ونشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة وإسالة الدماء".