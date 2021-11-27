عضو الشؤون الإسلامية: العلاقات المصرية السعودية تتسم بالقوة والتكامل

توك شو
عبد الغني هندي
عبد الغني هندي
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قال الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن المملكة العربية السعودية ومصر أمة واحدة يواجهان التحديات التي تحاك ضد المنطقة، لافتا أن مصر تقوم بدور تاريخي في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا: أن الوطن كان يراد اختطافه من قيمه واعتداله ووسطيته.  

وأضاف الدكتور عبدالغني هندي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومصر تتسم بالقوة والمتانة في شتى المجالات من بينها الجوانب الدينية والثقافية التي نعبر فيهما سويا عن تكامل كبير بين الجانين.  

تابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن  التاريخ سيقف أمام تصدى الرئيس عبد الفتاح السيسي للجماعات الإرهابية التي كانت تريد الاستيلاء على الدولة ومفاصلها ونشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة وإسالة الدماء".

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