البنك الزراعي: تسهيلات تمويلية للفلاحين للتحول للري الحديث

أشاد الإعلامي محمد موسى، بالمبادرة الجديدة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديث في الأراضي الزراعية، لافتا أن اختيار البنك الزراعي المصري بقيادة علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المبادرة يؤكد ثقة الدولة في قدرات البنك لكونه المؤسسة المصرفية الأكبر المتخصصة في الأعمال المصرفية الريفية وتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، البنك الزراعي يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله ليكون قادرا على الوصول للمزارعين والتعامل معهم أينما كانوا".

وأشار رئيس البنك الزراعي إلى أن التيسيرات التمويلية التي تم إقرارها من خلال السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة تستهدف الإسراع بتنفيذ هذا المشروع القومي وتقديم المزيد من التيسيرات للمزراعين وتنمية القطاع الزراعي والحفاظ على موارد الدولة المائية وتعظيم قدرات القطاع الزراعي.