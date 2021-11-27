محمد موسى يهاجم بيكا: كل حد مسك حديدة وقال كلمتين إسفاف بقى مطرب

شن الإعلامي محمد موسى، هجوما حادا على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعد تصريحاته ضد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والفنان تامر عبد المنعم بعد حديثهما الثلاثاء الماضي، في الصالون الثقافي بقصر السينما.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "والله لو قفل بقه وبطل كلام خالص موضوعهم هيتحل بأنهم يلتحقوا بمعهد الموسيقي بنقابة الموسيقيين ويتعلموا يعني إيه غناء.. لكن المضحك إنه طالع يتخانق ويزايد على وطنية الفنان تامر عبدالمنعم وكل اللي كانوا علي المنصة وبيقول أنه نزل عمل احتفالية في أكتوبر وبيقول أنتم كنتم فين.. بيكا حسستني أنك كنت بتحرر الأرض في 73".

يا إبني مصر كلها بتحتفل بأكتوبر كل سنة من قبل أنت ما تتولد لكن أنت واللي زيك كنتم فين لما الإعلامي تامر عبدالمنعم وكل نجوم ورموز مصر كانوا بيدافعوا عن البلد دي وبنتصدي للمؤامرات اللي عليها من 2011 حتي الأن طبعا تلاقيك كنت بتروح تتفرج علينا في المليونيات اللي كنا بنعملها وبنقف علي المنصات في كل حتة في مصر عشان نحشد الناس ضد حكم الإخوان الارهابية مكانش حد يعرفك ولا يسمعلك اسم، هو كل حد مسك حديدة وقال كلمتين إسفاف خلاص هيحسسنا إنه فتح عكا".