"عبدالحليم": الداخلية لا تألوا جهدا في رعاية أسر الشهداء والمصابين

قال اللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن احتفالية تكريم

أبناء شهداء ومصابي الشرطة الشهداء من وزارة الداخلية، تحت رعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ليس تكريما من الداخلية لأسر الشهداء، وإنما هو تكريم من الشهداء لأسر وزارة الداخلية.

وأضاف مجدي عبدالحليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لولا الشهداء ما كان هناك احتفالا أو تكريما مثل الذي حدث، وذلك لأن الشهداء في كل محفل أو مناسبة لا بد من تكريمهم، لأنه أكثر من عانى من فقد أفراد من عائلاتهم، مؤكدا أن وزارة الداخلية لا تألوا جهدا في مراعاة أسر الشهداء والمصابين.

وكانت الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية، قد نظمت احتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين في كافة المراحل الدراسية، تحت رعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد من الفنانين، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة باعتبارها أحد ثوابتها المحورية إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين استشهدوا دفاعًا عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.