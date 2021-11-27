البنك الرزاعي: مبادرة التحول للري الحديث تشمل 4 ملايين فدان في مصر

توك شو
البنك الزراعي
البنك الزراعي
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قال خالد بدر، رئيس مجموعة العلاقات العامة بالبنك الزراعي المصري، إن مبادرة البنك للتحول لاستخدام وسائل الري الحديث في الأراضي الزراعية ستعطي دفعة قوية لجهود التحول للري الحديث، وهي مسألة في منتهى الأهمية بالنسبة لمصر في الوقت الحالي لتوفير المياه، وذلك تنفيذا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خالد بدر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المبادرة تقدم تيسيرات كبيرة تشمل كل الأراضي في مصر، في حدود 4 ملايين فدان في الأراضي القديمة (الوادي)، والتحول للري الحديث في هذه المناطق سيكون في منتهى اليسر والسهولة والمرونة في كل مصر.

وتابع، أن التمويل للتحول للري الحديث سيكون دون فوائد إطلاقا ولمدة 10 سنوات، والسداد سيكون بعد عام من إتمام أعمال الري الحديث، موضحا أن البنك بدأ من عدة شهور سواء على مستوى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تم توقيعها مع الجمعيات العامة (الجمعية العامة للإصلاح الزراعي والجمعية العامة للأراضي المستصلحة).

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