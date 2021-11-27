محمد موسى ينفعل على حمو بيكا: أنت فاكرها عاركة بلدي

رد الإعلامي محمد موسى، على هجوم مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والفنان تامر عبد المنعم بعد حديثهما الثلاثاء الماضي، في الصالون الثقافي بقصر السينما.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "هو كل حد مسك حديدة وقال كلمتين إسفاف خلاص هيحسسنا إنه فتح عكا... أنتم خربتم عكا وعكيتوا القيم والأخلاق باللي بتقولوه وبتقدموه أنتم اللي زيكم ميفتحش بقه خالص تسكتوا.. وبعدين هو أنت فاكرها عاركة بلدي.. لأ فوق منك له دي هوية بلد بتجرفها أنت واللي زيك وعلي فكرة مش هتغني إلا لما تتعلم غنا".

وأتم قائلا: "محدش هيطلعكم تاني علي قنوات فضائية وكمان اليوتيوب هيتقفل عليكم حنفيته قريب جدا خلاص مؤسسات الدولة بدأت معركة تنظيف الوسط الفني ومش هتتراجع".