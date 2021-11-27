"الموسيقيين" لـ مؤدي المهرجانات: النقابة لا تغلق أبوابها في وجه أحد

قال المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، إنه رصد ردود فعل مستاءة للسعوديين بعد إعلان الصفحة الرسمية لموسم الرياض عن حفل جديد ضمن موسم الرياض يجمع بين حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال.

وأضاف المايسترو محمد أبو اليزيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، النقابة تحاول بكل الطرق احتواء مؤدي المهرجانات ومنحهم العديد من الفرص السانحة لتصويب وتصحيح مسارهم وتفنين أوضاعهم، وانتقاء كلمات الأغاني، لافتا أن النقابة لن ولم تغلق أبوابها في وجه أحد.

وتابع وكيل نقابة المهن الموسيقية، "أنا مبنمش من التليفونات منذ بدأ أزمة مؤدي المهرجانات وفي ناس بتكلمني من جميع المحافظات عايزين يعملوا وقفه أمام النقابة لدعمها في مواجهة انتشار ظاهرة مؤدي المهرجانات".