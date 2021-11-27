"البنك الزراعي": لنا السبق في التعاون مع الجمعيات للتحول للري الحديث

توك شو
البنك الزراعي
البنك الزراعي
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قال خالد بدر، رئيس مجموعة العلاقات العامة بالبنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي المصري كان له السبق في توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الزراعية، أبرزها الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي والجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة، ويقوم البنك بموجب هذه البروتوكولات بتمويل تكلفة التحول للري الحديث.
وأضاف خالد بدر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التحول للري الحديث وتطوير شبكات الري يأتي لكافة الأراضي الزراعية بحيازة أعضاء الجمعيات الفرعية التابعة للجمعيتين والتي تزيد عن 1000 جمعية بمساحات أراضي زراعية تبلغ نحو 2.7 مليون فدان موزعة على الأراضي القديمة والأراضي المستصلحة في المناطق التنموية الجديدة.
وتابع، أن المبادرة تقدم تيسيرات كبيرة تشمل كل الأراضي في مصر، في حدود 4 ملايين فدان في الأراضي القديمة، والتحول للري الحديث في هذه المناطق سيكون في منتهى اليسر والسهولة والمرونة في كل مصر.

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