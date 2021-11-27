الموسيقار فارس فهمي: لحن أغنية "خمور وحشيش" مسروق من "مدين" و"حماقي"

قال الملحن والموسيقار فارس فهمي، إن أغاني المهرجانات ليس لها لحن، والفن إبداع، والمهرجانات ليس بها إبداع خاصة وأن مؤدي المهرجانات يسرقون ألحان مطربين آخرين ويضعون عليها كلماتهم ويقدمونها كأنها من تلحينهم وأعمالهم.

وأضاف فارس فهمي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه إذا طلبت من مؤدي المهرجانات تأليف وتلحين أغنية وغنائها لن يستطيع ذلك، فهو يعتمد على أغاني ناجحة بالفعل ويسرقها ثم ينسبها له بعد تغيير كلماتها، وبالتالي يكون نجاحه مزيفا.

وكشف "فهمي" أن لحن أغنية "خمور وحشيش" التي أداها حسن شاكوش وعمر كمال، مسروقا من الملحن مدين والمطرب محمد حماقي، ونسبوها لهما.