هايدي النحاس:المرأة المصرية نجحت على مر العصور في تولي العديد من المناصب القيادية

استعرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، تصريحات أكدت هايدى النحاس رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة، بشأن قرار منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك.

وقالت "النحاس"، إن القر ار يُعد بمثابة خطة جديدة تعزز من سلسلة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية بفضل توجيهات القيادة السياسية لمساندة المرأة وتمكينها على كافة المستويات والأصعدة، مشيدة بأهمية القرار لتعزيز المشاركة الفعالة للنماذج النسائية المتميزة في اتخاذ القرار.

وتابعت، المرأة المصرية تتمتع بمكانة متميزة فى المجتمع، حيث نجحت على مر العصور في تولي العديد من المناصب القيادية الهامة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، والصحية وغيرها في الوقت الذي عانت فيه المرأة في بعض الدول والمجتمعات من التهميش وسلب حقوقها.

وأتم الإعلامي محمد موسى قائلا: إن قرار البنك المركزي يسهم في تحقيق التوازن المطلوب في مجالس إدارات البنوك، كما أن القطاع المصرفى المصرى يعتلى قمة القطاعات الاقتصادية الأكثر تمكينًا للمرأة، وانعكست تلك المشاركة الواسعة للمرأة على أداء القطاع المصرفى خلال العقدين الأخيرين.. لافتا أن بنك القاهرة بقيادة طارق فايد رئيس مجلس الإدارة كان من البنوك السباقة في تطبيق ذلك.