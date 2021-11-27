جيهان الجولي: المرأة حصلت على مكتسبات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

ستعرض الإعلامي محمد موسى، تصريحات جيهان الجولي رئيس التسويق والاتصال المؤسسي ببنك التعمير والإسكان، بشأن منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك، لافتة أنها خطوة مهمه جاءت لتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن "الجولي"، قالت: "أصبحنا نرى بكل وضوح أننا نعيش حاليا "العصر الذهبي للمرأة" بفضل النقلة النوعية والتحول الإيجابي الملحوظ في ملف تمكين وتمثيل المرأة في مختلف المناصب القيادية في مصر، مما يجعلنا نشعر بالفخر لأننا نعيشه، مشيرة إلى أن المرأة حصلت على مكتسبات غير مسبوقة، لتصل إلى أعلى المناصب القيادية وتضع قدميها في مواقع صنع القرار.

وأتم الإعلامي محمد موسى، تمكين المرأة في المناصب العليا يعود بالنفع على المؤسسات وعلى الاقتصاد ككل، ونرى ذلك من خلال نموذج جيهان الجولي والحقيقة أن مصر مليئة بمختلف الكوادر النسائية التي استطاعت خلال الأعوام السابقة إثبات جدارتها وقدرتها على القيادة والإنتاج، كما أن بنك التعمير والإسكان بقيادة حسن غانم رئيس مجلس إدارة البنك الذي يؤمن بضرورة تمكين المرأة في المجتمع، فكان من أوائل البنوك التي حرصت علي منح المرأة مقاعد في مجلس إدارته.