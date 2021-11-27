ملحن: مطرب كبير يحتكر الأغاني الجيدة ويتسبب بـ "فقر في الصناعة"

قال الملحن والموسيقار فارس فهمي، إن هناك مطرب كبير يقوم بشراء الألحان والأغاني الرائعة من أصحابها ولا يحتفظ بها لديه سواء قام بغنائها أم لا، وهو ما تسبب في فقر في صناعة الأغاني.

وأضاف فارس فهمي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن العالم كله يفهم لغة "المزيكا" بغض النظر عن الكلمات، ولكي نعرف مدى تقدم الشعوب نستمع إلى موسيقاهم، موضحا إن أغاني المهرجانات ليس لها لحن أو إبداع، خاصة أن مؤدي المهرجانات يسرقون ألحان مطربين آخرين ويضعون عليها كلماتهم ويقدمونها للجمهور.

وتابع، أن لا يجوز أن تخاطب مصر العالم بهذا النوع من الأغاني، باعتباره أحد أنواع الفنون في بلد الثقافة والحضارة والتاريخ العريق، موضحا أنه إذا طلبت من مؤدي المهرجانات تأليف وتلحين أغنية وغنائها لن يستطيع ذلك، فهو يعتمد على أغاني ناجحة بالفعل ويسرقها ثم ينسبها له بعد تغيير كلماتها.