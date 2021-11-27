كارثة.. مواطن يستولى على حرم مدرسة بالقليوبية لإقامة حظيرة مواشي

توك شو
مدرسة
مدرسة
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عرض الإعلامي محمد موسى، خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، مأساة تحول سور مدرسة الشهيد محمد عبدالخالق عطوة بقليوب إلى حظيرة مواشي، بسبب اعتداء مواطن على محيط المدرسة ووسط الشارع واستخدامه في تربية المواشي وركن عربات الروث والمخلفات، دون مراعاة وجود أطفال في المرحلة الابتدائية والإعدادية وإمكانية تعرضهم للأمراض والأوبئة.

وتقدم مجلس أمناء المدرسة والأهالي بعدد من الشكاوى إلى مجلس مدينة قليوب ضد المعتدين على المدرسة دون أي تدخل من مجلس المدينة أو المحافظة.

وناشد مجلس أمناء المدرسة وأولياء الأمور تدخل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لرفع التعدي علي المدرسة ومحيطها.

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